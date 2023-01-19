林書豪曬婚紗照 透露2年前就升格為人夫

（中央社記者龍柏安台北19日電）前NBA台裔球星林書豪今天在社群媒體Instagram曬出一張照片，畫面中他穿著帥氣西裝，並擁抱著一名身穿白色婚紗妻子的照片，透露2年前就已經悄悄地正式升格成為人夫。

林書豪自成為體壇焦點後，關於私領域的部分就一直很低調，過去社群媒體分享的照片，幾乎都是他打球帥氣的畫面，要不就是家人與兄弟間和樂融融的場景，這次他在社群媒體曬出婚紗照，此舉讓許多粉絲嚇了一跳，而他也首度公布，其實早在2年前就完成了婚禮。

這次林書豪貼出的婚紗照，只能依稀看出男生是林書豪，由於兩人相擁，林書豪的臉則恰好遮住了女主角的容貌，也看得出來就算他決定宣布遲來的喜訊，依舊想要保護自己的另外一半。

林書豪也首度解釋密婚原因，他透露，一夕成名後沒人教他該如何去應對，而他則想竭盡所能地讓他的私生活保持神聖且忠於自我，他認為，要守護生活裡比較私人一面時，就沒有辦法跟大家分享他生命中重大的改變。

社群媒體中的文字，就像是林書豪感性的告白，他說：「在一起許多年之後，我和我的太太在2年前完成了婚禮，那是一場溫馨且神聖的儀式，也是我人生有史以來最高光的時刻，我很感激能找到一個能夠深愛著我一切的人，擁抱我獨特的人生，並且願意和我一起度過。」

目前返美休息的林書豪，持續傳出可能來台灣效力職業籃球隊的消息，甚至還有人透露P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人，都已經偷偷幫林書豪製作好加油的手持看板，雖然目前球團和他本人還沒宣布，但外傳有可能在農曆年後就會有另一波好消息宣布。（編輯：張芷瑄）1120119