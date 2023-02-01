林書豪4日抵台 最快12日披鋼鐵人戰袍首秀
2023/2/1 14:14（2/1 14:28 更新）
台裔球星林書豪加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，宣布預計2月4日抵台。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃巧雯台北1日電）前美國職籃NBA台裔球星林書豪加盟P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人，他今天在個人IG宣布，預計2月4日抵台，將視身體狀況，希望最快能在2月12日當天比賽上場。
台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）高雄17直播鋼鐵人農曆春節期間宣布網羅林書豪助陣，以適時填補鋼鐵人缺乏經驗的後場戰力，林書豪能否再掀起「林來瘋」熱潮以及拉抬鋼鐵人戰績，備受關注。
林書豪加盟鋼鐵人消息一出後，球迷都在期待林書豪披上鋼鐵人戰袍的首秀，林書豪今天在個人IG發文透露，已訂到機票，預計2月4日抵達台灣。
林書豪表示，以往會在機場與球迷見面或幫球迷簽名，但因現行規定，入境者須進行「0+7」自主防疫，因此今年無法像過去一樣，他必須從另外一個出口入境，對於無法與球迷見面，他也表達遺憾和抱歉。
林書豪指出，他在2月4日至11月期間，必須保持安全社交距離，代表不能參加比賽與去球館。
儘管將錯過2月11日主場高雄市鳳山體育館與效力於新北國王弟弟林書緯「兄弟對決」的戲碼，林書豪仍期待能趕上2月12日比賽（對戰福爾摩沙台新夢想家），但能否出賽，屆時還需與球團討論與視身體狀況而定。（編輯：張雅淨）1120201
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
PLG攻城獅添傷兵 田浩腳踝韌帶撕裂休4至6週