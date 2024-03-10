新北國王再見失誤 無緣東超聯賽季軍

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（中央社記者陳容琛台北10日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天在東亞超級聯賽（EASL）季軍戰，錯失最後一波進攻情況下，以76比78不敵安養赤紅火箭，無緣拿下季軍。

日前啟程菲律賓宿霧征戰東超4強系列賽的國王，沒想到當家球星林書豪卻因左足底筋膜傷勢，導致無法上陣。前役面對日本第一控衛富樫勇樹領軍的千葉噴射機，即便林書緯攻下全隊最高21分，國王仍以84比92落敗，也讓東超冠軍夢碎，只能與韓職（KBL）安養赤紅火箭爭奪季軍。

季軍戰國王派出林書緯、楊敬敏、戴維斯（Quincy Davis），搭配洋將奧帝（Austin Daye）、曼尼高（Kenny Manigault）的先發陣容，首節沒有分數進帳的奧帝，在第2節找回手感，單節貢獻7分，加上戴維斯挹注6分，不過國王在上半場結束時，陷入雙位數落後。

易籃後，國王在第3節吹起反攻號角，在楊敬敏單節攻下9分情況下，雙方逐漸縮小差距，尤其在終場前1分鐘，林書緯與楊敬敏2人默契配合，加上林書緯關鍵罰球，國王追到僅剩2分落後。

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在赤紅火箭洋將卡特（Robert Carter）未能投進外線後，國王掌握最後一波進攻球權，終場前楊敬敏上演精彩妙傳，沒想到林書緯沒能控制好球權，導致國王錯失追平比分機會，最後就以2分之差落敗，與季軍擦肩而過。

此役曼尼高攻下全隊最高18分、外帶10籃板，而奧帝、楊敬敏則皆貢獻15分，前役火力全開的林書緯本場卻熄火，僅有6分進帳，但送出7助攻。赤紅火箭有4名球員得分雙位數，以朴智勳的29分為最高。（編輯：張雅淨）1130310