林書豪報喜將當爸 東超4強賽出賽未定

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（中央社記者黃巧雯台北7日電）代表台灣職籃P. LEAGUE+參加東亞超級聯賽（EASL）4強賽的新北國王，明天將對決日本B聯盟千葉噴射機，儘管林書豪有傷在身，能否出賽未定，但他今天透露，將升格為人父。

35歲林書豪去年1月在社群媒體分享婚紗照，宣告已婚訊息，一向避談私生活的他，曾透露妻子是菲律賓人。

東亞超級聯賽（EASL）4強賽明天將在菲律賓宿霧開打，林書豪此行也帶著妻子回到故鄉，儘管未讓妻子曝光，但他向台灣媒體帶來1個好消息，他表示，即將當爸爸，而他依舊維持一貫低調態度，希望外界能將焦點放在球場上。

林書豪本季與弟弟林書緯在國王隊並肩作戰，林書緯今天出席EASL賽前記者會時表示，希望兄弟能一起拿下2座冠軍（PLG、東超），「這將會是夢想成真。」

不過，林書豪因左足底筋膜傷勢，休息逾1個月後，2月28日對戰新竹御頂攻城獅一役復出，但只打12分鐘就退場，並缺席3月2日對戰桃園璞園領航猿比賽。

談到林書豪的狀況，林書緯表示，哥哥目前在每日觀察名單，「他每天在努力做準備，希望他明天是能有機會打。」

相較於4強對手日本B聯盟千葉噴射機隊今天才抵達，林書緯認為，昨天已提前抵達當地備戰的國王隊相對有優勢，他也透露，明天將負責看防富樫勇樹。

晉級東超4強隊伍，明天將爭奪決賽門票，最終冠軍隊伍將獲得獎金100萬美元（新台幣3178萬元），林書緯表示，比賽中不會想這件事，即使獎金沒那麼多，還是會很想贏球。（編輯：張雅淨）1130307