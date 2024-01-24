新北國王下半場遭逆轉 苦吞東超首敗

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）已提前晉級東亞超級聯賽4強的新北國王，今天客場出戰日本職籃B聯盟琉球黃金國王，上半場結束還領先5分，下半場火力未能發揮，最終以67比90苦吞東超首敗。

新北國王1月10日在主場以4分之差力退琉球黃金國王，在東亞超級聯賽拿下4連勝，至今仍維持不敗之身，也確定提前收下4強門票。

今天輪到新北國王出征日本，與琉球黃金國王交手，新北國王上半場在洋將海登（Hayden Blankley）帶領下，取得40比35領先。

雙方易籃後，琉球黃金國王今村佳太上半場3次出手都落空，第3節找回準星、獨攬10分，搭配松脇圭志在外線開火，前3節打完以64比54超前。

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琉球黃金國王末節開局打出13比0攻勢，領先優勢擴大至23分，新北國王直到倒數6分32秒才靠著海登上籃、終結得分荒，眼見比賽大勢底定，雙方陸續換上板凳球員，最終新北國王以23分差落敗，苦吞在東超首敗。

新北國王的海登攻下全隊最高16分，另有4籃板，林書緯貢獻13分，林書豪進帳8分，且出現7次失誤。琉球黃金國王以洋將杜然（Allen Durham）21分最佳，松脇圭志貢獻17分次之。（編輯：張雅淨）1130124