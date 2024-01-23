透過哈佛教練牽線 賀博聯絡上林書豪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北23日電）台美混血小將賀博（Robert Hinton）今天被美媒ESPN評為2024年全美百大高中生，深受「林來瘋」影響的他透露，近期得到林書豪聯絡方式，並帶著緊張情緒傳訊息給偶像。

擁有1/2台灣血統的「賀家兄弟」賀丹（Adam Hinton）、賀博去年暑假返台參加瓊斯盃，並披上台灣白隊戰袍，激起籃壇新火花。其中弟弟賀博在去年賽季被ESPN評為「四星高中生」，並允諾高中畢業後進入哈佛大學就讀，朝著目標美國職籃NBA前進。

從2012年開始觀看NBA，賀博即被「林來瘋」深深吸引，尤其看著全世界籃球迷都為了球星林書豪而瘋狂，很快的林書豪的球衣填滿了賀博的衣櫥，也讓他開始相信，進入哈佛大學就讀並站上夢寐以求的NBA舞台，是有機會實現的。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「他絕對改變很多人的生活，而且是啟發人心的，對我來說林書豪是巨大的榜樣，而且我非常崇拜他。」賀博接受美媒「波士頓環球報」（The Boston Globe）採訪時說道。近期得到林書豪的聯絡方式，賀博透露，傳訊息給偶像相當緊張，而賀博的媽媽臧珍卓向中央社記者證實，是透過哈佛教練牽線。

如今賀博被ESPN評為全美百大高中生，臧珍卓認為相當不容易，完全是靠賀博自己的實力，獲得球評的認可，「真的很開心。」上週參與Hoophall Classic與全美頂尖高中生一同競爭，賀博也提到，期待在大學賽場與哥哥賀丹對決，「他是我真正的偶像，並總是告訴我，永遠要更努力證明自己。」（編輯：張雅淨）1130123