PLG復出攻下6分 林書豪：好的第一步

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（中央社記者陳容琛台北28日電）台灣職籃P.LEAGUE+新北國王球星林書豪今天正式復出，不過僅上場12分鐘，攻下6分、3助攻，他表示是好的第一步，未來再視情況逐步增加上場時間。

日前被診斷出足底筋膜炎，林書豪立刻進行PRP（高濃度血小板血漿）增生治療，並缺陣農曆年前的4場比賽（含東超），只是結束農曆春節假期後，即便他的恢復狀況良好、列入每週觀察名單，但在上週依舊高掛免戰牌。

今天國王作客新竹御頂攻城獅主場，林書豪順利復出，不過以替補之姿上陣，僅小試身手上場12分鐘，尤其下半場都沒有上場，留下6分、3助攻成績單，而國王最後以80比88吞敗。

林書豪表示，今天是好的第一步，「一步一步慢慢來，未來會視我的情況增加上場時間，雖然沒有幫助到球隊，但這就是恢復的過程。」先發、替補其實沒有差很多，「不過最重要的是，關鍵時刻能不能上場，所以擔任什麼角色我都OK。」

國王在農曆春節後苦吞3連敗，林書豪表示，開季球隊拉出一波8連勝，突然就陷入低潮，但經過調整後，又回到好的狀態，「這就是賽季的過程。」他強調，其他球隊也會針對國王的缺點制定策略，「我們都知道不會一直贏下去，所以現在就是一樣，再調整過來。」

此役攻下20分、7籃板、7助攻的攻城獅本土後衛高國豪則表示，很高興看到林書豪回到場上，「每次跟他對到都覺得很興奮也很榮幸，因為可以從中學到很多細節。」（編輯：李亨山）1130228