新北國王不敵千葉噴射機 無緣東超冠軍賽

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃P. LEAGUE+新北國王今天在東亞超級聯賽（EASL）4強賽，與日本B聯盟千葉噴射機上演拉鋸戰，林書緯攻下全隊最高21分，可惜最終仍以84比92輸球，10日將與安養赤紅火箭爭季軍。

林書豪本季加盟國王，與弟弟林書緯並肩作戰，近期受左足底筋膜傷勢所擾的他，儘管這次隨隊出征在菲律賓宿霧舉行的東超4強系列賽，但因傷缺席今天和10日的賽事。

國王4強賽出戰由富樫勇樹領軍、分組賽全勝的千葉噴射機，富樫勇樹首節就展現日本隊第一控衛的價值，6投5中、獨攬13分，包括3顆三分球，幫助千葉噴射機取得32比25領先。

國王隊洋將海登（Hayden Blankley）儘管首節僅得2分，但次節火力全開、攻下13分，加上楊敬敏持續挹注得分，一度超前，而富樫勇樹隨後2罰全中、開啟一波10比2攻勢，千葉噴射機半場打完以50比47要回領先。

雙方易籃後，國王第3節開局連得7分逆轉，而富樫勇樹再度開火，並與國王的林書緯互飆三分，國王帶著1分領先進入決勝節。

林書緯決勝節在2分鐘內連砍3顆三分球，國王一度以78比74占上風，可惜依舊守不住富樫勇樹，讓千葉噴射機後來居上，國王最終以8分差落敗，將冠軍賽門票拱手讓人。

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國王隊此役以林書緯表現最佳，拿下21分，海登17分次之。而千葉噴射機3人得分20分以上，富樫勇樹斬獲28分，庫克斯（Xavier Cooks）繳出24分、22籃板、6阻攻，穆尼（John Mooney）獲得22分。

另一場4強賽，韓國KBL首爾SK騎士稍早以94比79扳倒安養赤紅火箭，前進冠軍賽，落敗的安養赤紅火箭10日將與國王在季軍戰碰頭，爭奪獎金25萬美元（新台幣約792萬元）。（編輯：謝雅竹）1130308