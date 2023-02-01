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詹姆斯生涯助攻數史上第4 刷新得分王賈霸紀錄僅差89分[影]

2023/2/1 17:18（2/1 17:43 更新）
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美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯1日繳出28分、10籃板、11助攻，完成本季首次大三元，生涯助攻數升至史上第4。（圖取自twitter.com/Lakers）
美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯1日繳出28分、10籃板、11助攻，完成本季首次大三元，生涯助攻數升至史上第4。（圖取自twitter.com/Lakers）
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（中央社記者黃巧雯台北1日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天繳出28分、10籃板、11助攻，完成本季首次大三元，生涯助攻數升至史上第4，僅差89分就能超越賈霸，登上得分王寶座。

38歲的詹姆斯（LeBron James）今年1月生涯得分躍居史上第2，本季有機會超越前湖人傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）所締聯盟史上第一的生涯3萬8387分紀錄，躍居得分王。

在挑戰歷史得分王之前，詹姆斯今天客場出戰尼克隊，先突破其他紀錄，湖人與尼克隊歷經延長賽，才以129比123勝出，而詹姆斯出賽43分鐘，拿下28分、10籃板、11助攻，個人本季首次大三元也在同場比賽完成。

ESPN報導，詹姆斯成為NBA史上第一位生涯第20個球季（或更多）還能繳出大三元數據的球員。

不僅如此，根據哥倫比亞廣播公司體育網（CBS Sports）指出，詹姆斯成為繼海斯（Elvin Hayes）、鄧肯（Tim Duncan）、馬龍（Karl Malone）後，第4位在38歲之後完成大三元的老將。

詹姆斯今天送出11次助攻後，生涯助攻數也超越傑克森（Mark Jackson）與奈許（Steve Nash），以1萬338 次，助攻排行榜升上第4，但距離第3名的現役球員保羅（Chris Paul）1萬1246次助攻，則還有一段很長的路要走。

不過，詹姆斯距離超越賈霸高懸39年的得分王紀錄，目前僅差89分，若能繼續延續手感，或許球迷2月就有機會看到，詹姆斯在生涯第20個球季完成這項壯舉。（編輯：李亨山）1120201

#賈霸
#尼克隊
#職籃NBA
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