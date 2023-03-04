落後28分上演本季空前逆轉秀 NBA籃網力克綠衫軍

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（中央社波士頓3日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網今天對決波士頓塞爾蒂克時一度落後28分，但隨後短短7分鐘狂灌32分，第3節剩6分時上演大逆轉，終場以115比105勝出，躍居本賽季比數最懸殊的逆轉勝。

法新社報導，布里吉斯（Mikal Bridges）貢獻38分並搶下10籃板，強森（Cameron Johnson）今天在他27歲生日這天為籃網送上20分大禮。

自從籃網送走厄文（Kyrie Irving）和杜蘭特（Kevin Durant）後，一直低迷不振。

籃網在此之前已連輸4場，此役第2節還剩7分23秒時，塞爾蒂克以51比23整整領先28分之際，外界一度以為籃網又將吞下敗仗。

不料，籃網隨後急起直追，短短7分鐘狂灌32分，上半場結束時已將分差距縮小至9分，並在第3節剩下6分11秒時首度取得領先，並一路領先到最後。

這場勝利躍升本賽季比分最懸殊的大逆轉，頓時令洛杉磯湖人從落後27分逆轉擊退達拉斯獨行俠的賽事相形失色。

布里吉斯說：「我們就是奮戰不懈…我們被攔下，然後最重要的是─防守並轉守為攻，但這一切都要從我們的防守開始。」

他還說：「無論比數如何，我們都不會停止拚戰。」他日前才在籃網隊和鳳凰城太陽隊的重磅交易中，和球星杜蘭特（Kevin Durant）互換東家。

塞爾蒂克教頭馬茲拉（Joe Mazzulla）說：「我們用對的方式打出非常棒的開局，我們只是有點鬆懈，也為此付出代價。」（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1120304