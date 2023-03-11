陳傑憲經典賽扛重責有壓力 教練團讓選手放膽玩

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽台灣隊陳傑憲扛起中外野防線、扮演穩定中線的力量，昨天與義大利比賽攻守俱佳，他感謝教練團信賴，在大賽壓力下教練團讓大家放膽玩，「希望可以一路玩到邁阿密」。

2023年世界棒球經典賽台灣隊昨天打擊發揮擊敗義大利隊、拿下重要勝利，陳傑憲單場5打席上壘率百分，敲出3支安打貢獻1分打點還有3得分，賽後感性發言表示，陣中很多年輕球員都是第一次打經典賽，也有很多不看好的聲音，但希望可以證明這個世代是很強的。

今天賽前記者會總教練林岳平表示，此次讓陳傑憲扛起中外野防線，陳傑憲雖然轉外野時間短，但近幾年國內職棒磨練，已經是很成熟的外野手，心智年齡上也比其他年輕的中外野手穩定。

陳傑憲表示，很感謝教練團的信任，中外野防線責任也很重大，也要感謝之前母隊統一獅隊教練團的指導，以及外野兩側隊友們的提醒。

陳傑憲表示，首度披上國家隊的球衣參加經典賽當然會有壓力，更笑說總教練林岳平又是母隊的總教練、壓力更大，但團隊氣氛夠好、凝聚力夠，就不會畏懼任何事情。

陳傑憲也提到，從組訓到現在，團隊保持很好的感情和凝聚力，教練團也沒有給球員過多的壓力，讓球員放膽在場上玩，「希望我們可以繼續玩下去，一路玩到東京、玩到邁阿密」。（編輯：陳政偉）1120311