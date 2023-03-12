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柯瑞主宰戰局飆36分 勇士延長賽125比116擊退公鹿[影]

2023/3/12 17:41（3/12 17:57 更新）
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美國職籃NBA衛冕軍金州勇士當家球星柯瑞（持球者）11日在第4節強力追分，把戰局帶入延長賽，最終率領球隊以125比116擊退密爾瓦基公鹿。（圖取自twitter.com/warriors）
美國職籃NBA衛冕軍金州勇士當家球星柯瑞（持球者）11日在第4節強力追分，把戰局帶入延長賽，最終率領球隊以125比116擊退密爾瓦基公鹿。（圖取自twitter.com/warriors）
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（中央社舊金山11日綜合外電報導）美國職籃NBA衛冕軍金州勇士今天在主場迎戰密爾瓦基公鹿，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在第4節強力追分把戰局帶入延長賽，最終率領球隊以125比116擊退公鹿。

柯瑞全場貢獻36分，其中22分是在第4節和延長賽奪下，他在關鍵時刻三分球連發且及時蓋火鍋，幫助勇士拿到主場7連勝。

除了柯瑞的神勇表現，隊友湯普森（Klay Thompson）也得到22分，迪文森索（Donte DiVincenzo）挹注20分，葛林（JaMychal Green）則奪得個人本季最高的18分。

公鹿當家球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因為右手酸痛缺席今天比賽，球隊的客場9連勝紀錄也戛然而止，公鹿本季例行賽戰績來到48勝19敗，但依然是全聯盟最佳。

另外，洛杉磯快艇今天在主場迎戰紐約尼克，快艇前鋒雷納德（Kawhi Leonard）22投14中，奪得全場最高的38分，隊友喬治（Paul George）則挹注22分、8籃板、8助攻，快艇終場就以106比95擊敗尼克。

快艇隊以緊迫盯人的防守掌控第4節戰局，讓尼克隊18投僅5中，投籃命中率極低。

尼克後衛奎克利（Immanuel Quickley）今天砍下全隊最高26分，前鋒藍德爾（Julius Randle）得到19分，但藍德爾全場24投5中，命中率僅20.8%。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1120312

影片來源：Golden State Warriors
#柯瑞
#尼克
#藍德爾
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