林昀儒莊智淵首度搭檔 晉WTT大滿貫賽男雙16強

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台灣「桌球一哥」林昀儒（左）及「桌球教父」莊智淵（右）首度合拍，組成跨世代組合，12日在WTT新加坡大滿貫賽男雙首輪以3比1獲勝，晉級16強。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月12日

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣桌球一哥林昀儒與「桌球教父」莊智淵首度合拍，今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男雙首輪，以3比1力挫奧地利組合哈貝索恩與賈爾多斯，挺進16強。

在新加坡舉行的WTT大滿貫賽，林昀儒單打、男雙與混雙3線出擊，特別的是林昀儒與莊智淵首度在男雙賽事合作，這組現任、前任台灣一哥所組成的跨世代男雙組合，相差20歲，兩人將為今年亞運搭檔做準備。

林昀儒與莊智淵男雙首輪出戰世界排名第9的奧地利組合哈貝索恩（Daniel Habesohn）與賈爾多斯（Robert Gardos），台灣組合克服開賽4比7落後劣勢，持續追趕對手，並在9比9平手時連得2分，以11比9搶下首局，次局幾乎是首局的翻版，台灣組合以11比7再下一城，率先聽牌。

台灣組合第3局陷入苦戰，以6比11讓出後，第4局重新找回節奏，並靠著對手連續擊球出台，一口氣拉出7比0攻勢奠定勝基，以11比5迎接勝利，闖進16強。

林昀儒與莊智淵通過男雙首輪考驗後，16強賽則將強碰世界排名第2的瑞典組合卡森（Kristian Karlsson）與法爾克（Mattias Falck）。

另外，女單部分，台灣選手劉馨尹籤運不佳，首輪碰上世界第1、中國名將孫穎莎，劉馨尹最終以5比11、3比11、3比11吞敗，無緣晉級。（編輯：張雅淨）1120312