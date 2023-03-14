北京4月辦馬拉松賽 選手仍要4天健康監測

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（中央社記者呂佳蓉北京14日電）中國疫情解禁後，北京將於4月16日舉辦半程馬拉松，參賽規模2萬人，當天將從天安門廣場起跑。但選手仍被規定，在賽前4天需做健康監測，比賽當天也要接受體溫檢測。

新京報報導，北京半程馬拉松組委會官方今天宣布，2023北京半程馬拉松將於4月16日在天安門廣場起跑。路線為東長安街，東二環、北二環輔路、安定門外大街、安定路、奧體中路、北辰路、湖景東路、大屯北路、天辰東路、國家體育場北路，終點為奧林匹克中心區景觀大道。

根據賽事官方安排，參賽者需要於3月15至20日在官網等管道報名，中籤結果將於3月下旬公布。

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儘管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已在中國為「乙類乙管」，但是主辦單位仍要求，選手須進行賽前4天健康監測。如出現發熱、乾咳、乏力、嗅覺味覺減退、鼻塞、流涕、咽痛、結膜炎、肌痛和腹瀉等11種COVID-19病毒感染相關症狀及其他傳染性疾病相關症狀，或出現身體不適症狀、健康狀況異常等，就不能參賽。

舉辦方也要求，比賽日入場前，每名選手必須接受體溫檢測。（編輯：邱國強）1120314