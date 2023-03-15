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WTT大滿貫賽 林昀儒陳思羽止步混雙4強

2023/3/15 17:15
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（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣混雙組合林昀儒和陳思羽今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽混雙4強賽，強碰世界第一中國組合王楚欽與孫穎莎，最終以1比3落敗，無緣決賽。

在新加坡舉行的WTT大滿貫賽，台灣選手昨天在單打項目全數遭到淘汰，4組雙打今天輪番上陣爭取晉級機會。

台灣混雙組合林昀儒與陳思羽去年9月阿拉木圖挑戰賽首度合拍就奪冠，睽違近6個月再度搭檔，這次以2連勝之姿晉級4強，今天對決世界第一的中國組合王楚欽與孫穎莎。

林昀儒對中國組合並不陌生，去年與鄭怡靜搭檔時，兩組人馬就曾在這項賽事的冠軍戰碰頭，最終中國組合以直落三勝出，帶走冠軍。

台灣組合今天失誤不少，以5比11丟掉首局後，次局又被對手拉出一波9比2攻勢，台灣組合以3比11讓出。

兩組人馬第3局前段展開拉鋸戰，台灣組合連得5分拉開差距，面對對手連續搶分，林昀儒正手拍殺球澆熄對手追分氣勢，以11比7扳回一城。

第4局台灣組合歷經4比9落後，到扳成9比9平手，可惜關鍵時刻未能延續攻勢，以9比11吞下敗仗。

林昀儒和陳思羽今天都是一日2戰，林昀儒晚間將與「桌球教父」莊智淵在男雙16強賽合體，而陳思羽將與香港選手李皓晴搭檔，還有台灣女雙組合鄭怡靜與李昱諄，同樣都將力拚8強席次。（編輯：張雅淨）1120315

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