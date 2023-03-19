梅迪維夫直落2擊退對手 前進印地安泉網賽決賽

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（中央社印地安泉18日綜合外電報導）俄羅斯男網好手梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天擺脫對手反撲，以7比5、7比6（7/4）擊敗美國的提亞佛（Frances Tiafoe），生涯首次闖進印地安泉男單決賽。

法新社報導，世界排名第6的梅迪維夫3個星期內接連在鹿特丹（Rotterdam）、杜哈（Doha）與杜拜（Dubai）拿下世界職業網球協會（ATP）賽事冠軍，讓他的連勝紀錄推進到19場。今天勝出後，他將在決賽挑戰第一種子西班牙的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與世界排名13的義大利選手辛納（Jannik Sinner）之間的贏家。

在加州沙漠印地安泉（Indian Wells）舉行著這場賽事是男女合辦賽事，分別屬於世界職業網球協會1000大師賽和世界女子職業網球協會（WTA）1000大師賽。梅迪維夫過去在這場比賽最好成績僅到第4輪，今天則是在這場1小時46分的賽事掌控大局。

但他仍需要8個賽末點才解決世界排名16的提亞佛，靠著自己當天第9顆「愛司」球鎖定勝利。

梅迪維夫表示比賽末尾太瘋狂，他變得非常緊張，「在6比5、40-0之後，自己在40-40平手階段變得很緊張，一直想著，天哪，我錯失了很多機會，這比賽接下來可能會不太順」。

梅迪維夫補充說：「那記愛司球讓人鬆一口氣，我真的很高興沒有輸掉這場比賽。」

梅迪維夫在第4輪擊敗茲韋列夫（Alexander Zverev）時扭傷右腳踝，但這沒有對他造成困擾，今天第1盤耐心十足跟提亞佛慢慢耗。

提亞佛本屆在印地安泉以一盤未施之姿生涯首度在印地安泉打進四強賽，但梅迪維夫阻止了提亞佛每一次的破發嘗試，在第一盤拿下27個發球分中的24個。

這場比賽雙方你來我往，不過提亞佛第5局率先遇到亂流，先以0比40落後再連追5球守住發球局。

梅迪維夫在第11局有了突破，提亞佛一記反拍掛網讓梅迪維夫取得破發機會，接著以一記擦網而過的正手拍結束了兩人之間的來回對抽。

破了對手發球局後，梅迪維夫在自己發球局賞對手鴨蛋，第一盤順利入袋。

第二盤再戰，梅迪維夫迅速取得優勢，第一局靠一記下墜內彎的好球破了提亞佛發球局。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120319