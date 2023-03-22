桃猿隊與林立簽3年複數約 陳俊秀月薪遭扣20萬

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒樂天桃猿隊今天宣布第2波談薪進度，去年中職野手最高薪陳俊秀遭扣薪新台幣20萬元，本季月薪73萬元；去年年度最有價值球員林立則是簽下3年複數約，今年月薪68萬元。

中職桃猿隊已在1月28日開訓時就公布第一波近9成選手的薪水進度，今天則是公布剩下的選手。野手方面，陳俊秀扣薪20萬元來到月薪73萬元，他去年月薪93萬元突破桃猿隊隊史最高薪紀錄，也是去年中職野手最高薪，不過去年陳俊秀出賽90場，打擊率2成52，成績不如預期，本季遭到扣薪。

林立則獲加薪，他去年出賽109場敲出140支安打、打擊率3成35、貢獻83分打點，奪下年度安打王、打擊王、打點王及年度最有價值球員。林立本季與桃猿隊簽下3年合約，今年月薪為68萬元（去年月薪40萬元），明、後年依其成績調薪，但基本為72萬、76萬元。

梁家榮新球季月薪33萬元，月薪增加8萬元；陳晨威月薪加12萬元，1年合約月薪33萬元；張閔勛月薪加5.5萬元，1年合約月薪16.5萬元；郭嚴文月薪減16萬元，新球季月薪52萬元。

投手方面，陳禹勳月加薪10萬元，新球季月薪68萬元；賴鴻誠與球團達成共識，簽下1年合約，薪資條件為月薪38萬元；曾仁和月加薪6.25萬元，月薪來到50萬元；許峻暘月薪則自8萬元加至15萬元；黃偉晟月薪扣3萬元，新年度月薪14萬元。

中職即將於4月1日開打，桃猿隊表示，預計在3月30日北返，4月1日出征台中洲際客場，4月2日回到桃園主場開幕，目前全力備戰新球季。（編輯：張雅淨）1120322