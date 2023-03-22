瑞士羽賽 李佳豪、白馭珀晉級單打16強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣羽球選手李佳豪今天在瑞士羽球公開賽男單首輪以21比12、21比13擊敗中國選手趙俊鵬；白馭珀女單首輪同樣以直落二勝出，16強賽將出戰日本名將奧原希望。

在瑞士巴塞爾（Basel）舉行的瑞士羽球公開賽，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，今天展開第2天賽程。

世界排名第42的李佳豪今年曾在3月上旬的德國公開賽擊敗馬來西亞一哥李梓嘉，本週在瑞士公開賽則從男單會外賽出發，連過2關挺進會內賽。

李佳豪今天男單首輪出戰中國選手趙俊鵬，開局就拉出12比2攻勢，先以21比12先下一城後，次局更是一路領先，以21比13勝出，僅花30分鐘，16強門票就到手。

白馭珀上週超級1000系列的全英公開賽16強賽不敵韓國好手安洗瑩，本週捲土重來，女單首輪出戰比利時女將譚蓮妮，以21比11、21比9輕鬆過關。

白馭珀16強對手將是第8種子日本名將奧原希望，雙方生涯6度交手，白馭珀在吞下對戰5連敗後，最近一次在丹麥公開賽碰頭總算開胡，以直落二取勝。

另外，女單好手許玟琪包括全英公開賽在內，連2站在首輪出局，而混雙李哲輝與許雅晴同樣在瑞士公開賽首輪遭到淘汰。（編輯：謝雅竹）1120322