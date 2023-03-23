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黃筱雯擊敗泰國選手闖拳擊世錦賽決賽 拚生涯第2金

2023/3/23 22:02（3/23 22:27 更新）
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黃筱雯23日在世界女子拳擊錦標賽54公斤級4強賽扳倒泰國選手，闖進決賽。圖為黃筱雯22日於8強賽勝出。（圖取自世界女子拳擊錦標賽網頁iba.sport）
黃筱雯23日在世界女子拳擊錦標賽54公斤級4強賽扳倒泰國選手，闖進決賽。圖為黃筱雯22日於8強賽勝出。（圖取自世界女子拳擊錦標賽網頁iba.sport）
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（中央社記者黃巧雯台北23日電）東京奧運拳擊銅牌得主黃筱雯今天在世界女子拳擊錦標賽54公斤級4強賽，以5比0扳倒去年世錦賽銀牌泰國選手吉特龐，闖進決賽，距離生涯第2面世錦賽金牌，只差一步。

黃筱雯曾在2019年拿下世錦賽首面金牌，去年世錦賽則爆冷在首輪止步，而今年出征在印度首都新德里舉行的世錦賽，顯然有備而來，在54公斤級前2戰都以實力懸殊停止比賽（RSC）、提前取勝，昨天8強賽遭遇到法國職業拳擊手曼西尼（Delphine Mancini），黃筱雯再度展現壓制力，以5比0完勝對手。

黃筱雯今天在4強賽上陣，這也是她近6天以來的第4戰，對手為去年世錦賽、亞錦賽銀牌得主泰國選手吉特龐（Jutamas Jitpong）。

黃筱雯首回合打得稍微保守、以試探為主，對手則是伺機反擊，5名裁判中有4人給了對手10分，黃筱雯僅獲1名裁判青睞。

黃筱雯第2回合起主動攻擊，將局勢逆轉，第3回合攻勢更是猛烈，還有效擊中對手頭部，3回合結束以5比逆轉勝出，得知比賽結果後，她興奮地在擂台上連跳了好幾下，甚至激動掩面。

這也是黃筱雯自2019年以來，生涯第2度闖進世錦賽決賽，將挑戰個人第2面金牌。（編輯：龍柏安）1120323

#黃筱雯
#世錦賽
#拳擊
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