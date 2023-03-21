女子拳擊世錦賽 從陪練變主角蘇靜雯晉8強

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（中央社記者黎建忠台北21日電）曾是黃筱雯的陪練員，擁有阿美族血統的台灣女子拳擊好手蘇靜雯，今天在世錦賽女子63公斤級16強，以5比0輕取力退人高馬大的亞美尼亞選手哈魯勇妍，生涯首度闖進世錦賽8強。

蘇靜雯今天出戰哈魯勇妍（Sona Harutyunyan），前2回合蘇靜雯僅以3比2的積分取得些微領先優勢，沒想到第3回合戰況一面倒，蘇靜雯多次擊中對手頭部，最後一回合打完，反以5比0的積分完全壓制獲勝。

蘇靜雯在去年9月，就在保加利亞拿下巴爾幹女子拳擊錦標賽金牌，不但收穫生涯首面國際賽獎牌，也讓她從陪練的配角，躍升成為上場的主角，這次再接再厲，勇闖世錦賽8強。

擁有阿美族血統的蘇靜雯來自單親家庭，但卻藏不住她滿滿的拳擊天賦，儘管常蹺課、不愛訓練，依舊輕鬆完成國中全中運3連霸。

身高僅164公分的蘇靜雯，在女子63公斤級不算突出，今天遇到的對手，就比她高出近10公分，不過蘇靜雯利用她的速度和爆發力，多次的組合拳打得對手難以招架，也讓她在最終回成功吸引裁判目光。

女子拳擊世界錦標賽從3月15日開打，經過6天的激戰，台灣僅剩下黃筱雯、林郁婷、蘇靜雯等3人晉級8強。（編輯：龍柏安）1120321