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林信寬懊惱無緣小巨蛋首勝 選秀待與學校討論

2023/3/26 18:06（3/26 22:41 更新）
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台師大男籃隊前鋒林信寬（中）目前就讀大三，本季場均繳出21.9分、8.8籃板、3.9助攻，打出代表作，對於下一步是否投入職籃選秀，他26日受訪表示：「今年個人表現不錯，的確會有一些想法，但目前還是在校生，還要再與學校討論。」中央社記者張新偉攝　112年3月26日
台師大男籃隊前鋒林信寬（中）目前就讀大三，本季場均繳出21.9分、8.8籃板、3.9助攻，打出代表作，對於下一步是否投入職籃選秀，他26日受訪表示：「今年個人表現不錯，的確會有一些想法，但目前還是在校生，還要再與學校討論。」中央社記者張新偉攝　112年3月26日
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台師大前鋒林信寬生涯在台北小巨蛋6戰全敗，今天UBA大專籃球聯賽季軍戰對世新大學原有機會贏球卻被逆轉，讓他相當懊惱，至於下一步是否要投入職籃選秀，要再與學校討論。

台師大今天UBA大專籃球聯賽男子組季軍戰出戰世新大學，一度領先多達16分卻被逆轉，以64比67敗下陣來，而世新「超級新人」陳將双第3節因扭傷腳退場，卻意外讓台師大亂了陣腳。

台師大教頭李秉鴻賽後接受媒體聯訪時表示，台師大球員經驗較為不足，世新「双生連線」陳將双、張俊生在場上時，球員有目標，但兩人不在場時，反而因此鬆懈，防守欠缺重點。

林信寬就讀東山高中高一、高三都曾叩關台北小巨蛋，但4戰全敗，今年率領台師大前進UBA大專籃球聯賽4強賽，再度站上小巨蛋舞台，但4強賽輸球，季軍戰即使轟下27分，依舊鎩羽而歸，他說：「很懊惱，今天滿有機會拿下，可是第3節出現亂流，團隊又有不少犯規，只能回去再練。」

林信寬目前就讀大三，本季場均繳出21.9分、8.8籃板、3.9助攻，打出代表作，對於下一步是否投入職籃選秀，他表示：「今年個人表現不錯，的確會有一些想法，但目前還是在校生，還要再與學校討論。」（編輯：謝雅竹）1120326

台師大男籃隊前鋒林信寬（前右）生涯在台北小巨蛋6戰全敗，26日在111學年度UBA大專籃球聯賽季軍戰對上世新大學，原有機會贏球卻被逆轉，讓他相當懊惱。中央社記者張新偉攝 112年3月26日
台師大男籃隊前鋒林信寬（前右）生涯在台北小巨蛋6戰全敗，26日在111學年度UBA大專籃球聯賽季軍戰對上世新大學，原有機會贏球卻被逆轉，讓他相當懊惱。中央社記者張新偉攝 112年3月26日
#林信寬
#台師大
#陳將双
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