UBA政大擊退健行完成3連霸 游艾喆連2天扮英雄獲選MVP

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政治大學過去2年在UBA大專籃球聯賽公開男一級賽事都是最後贏家，26日在台北小巨蛋舉行的111學年度冠軍戰與健行科大爭冠，終場以71比61獲勝，完成3連霸，球員衝進場內慶祝，氣氛超嗨。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）衛冕軍政大今天在UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰，前3節結束僅領先2分，靠著游艾喆全場攻21分，連2天扮演英雄，率隊以71比61獲勝，完成3連霸，游艾喆賽後獲選MVP。

政治大學過去2年在UBA大專籃球聯賽公開男一級賽事，都是最後贏家，今天在台北小巨蛋舉行的冠軍戰與健行科大爭冠，而健行曾在105至108學年度連續4年闖進冠軍戰，抱走3座金盃，今年重返冠軍戰行列。

健行本季曾在8強賽中斷政大跨季36連勝，蔡宸綱對前東家政大轟下32分為致勝關鍵，今天冠軍戰再度碰頭，蔡宸綱同樣也毫不客氣，首節就飆進2記三分球、攻下8分，也是健行首節能以17比16領先戰力整齊、政大男籃的關鍵。

次節戰況同樣膠著，半場結束，兩隊戰成32比32平手。

政大第3節前段靠著轉換快攻搶分，加上4強賽繳出「大三元」游艾喆挺身而出，一度領先5分，但健行史魯齊、劉丞勳馬上還擊扳平，兩隊持續拉鋸。

政大帶著2分領先進入決勝節，游艾喆、外籍生莫巴耶聯手拉開差距，而倒數6分22秒健行外籍生史密斯5犯畢業，也增添健行反攻難度，政大最終以10分差距贏得冠軍，在驚濤駭浪之中完成3連霸。

游艾喆在小巨蛋連2戰表現出色，今天冠軍戰攻下21分，獲選為MVP，得分與莫巴耶並列全隊最多。（編輯：李錫璋）1120326

政大男籃後衛游艾喆抱持帶領球隊贏球決心，UBA大專籃球聯賽4強賽、冠軍戰儘管打到快抽筋，仍幫助球隊完成3連霸，26日賽後也獲選MVP。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

政大男籃26日晚間在111學年度UBA大專籃球聯賽冠軍戰衛冕成功，達成3連霸，陣中游艾喆（前中）全場攻下21分，率隊以71比61獲勝，賽後並獲選MVP。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

111學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍戰26日晚間壓軸在台北小巨蛋舉行，終場由政治大學（圖）擊敗健行科大，成功達成3連霸，賽後選手衝進場內慶祝。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

111學年度UBA大專籃球聯賽賽程26日晚間進行壓軸賽事，由公開男一級政治大學與健行科大爭冠，終場衛冕軍政大3連霸成功，選手們圍成一圈在場內慶祝。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

111學年度UBA大專籃球聯賽賽程26日順利告終，男籃由政治大學游艾喆（左）拿下MVP；女籃方面則由世新大學菜鳥宋瑞蓁（右）獲MVP肯定，兩人合影留念。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

111學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍戰26日晚間在台北小巨蛋壓軸登場，健行科大終場不敵衛冕軍政治大學，以亞軍作收，賽後球員們同台受獎合影。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

111學年度UBA大專籃球聯賽男、女籃冠軍戰26日在台北小巨蛋登場，晚間開賽前場內燈光全暗，以投影方式介紹選手出場。中央社記者張新偉攝 112年3月26日