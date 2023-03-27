UBA政大3連霸林彥廷淚崩 暖心向前隊友喊話

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政治大學26日完成UBA大專籃球聯賽男子組3連霸，後衛林彥廷（中）賽後淚崩，他也向昔日隊友丁冠皓（左）、高錦瑋（右）喊話，勉勵彼此無論遇到什麼困難，都不要放棄籃球。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）政治大學今天完成UBA大專籃球聯賽男子組3連霸，後衛林彥廷賽後淚崩，他也向昔日能仁家商隊友丁冠皓、高錦瑋喊話，勉勵彼此無論遇到什麼困難，都不要放棄籃球這條路。

林彥廷今天在UBA大專籃球聯賽冠軍戰首節傷退，並在末節重返賽場，感受全場歡呼聲，政大最終以71比61擊敗健行科大，完成3連霸。

林彥廷賽後情緒相當激動，接受媒體聯訪時已淚流滿面，他強調，一直相信球隊會贏球，上場時聽到球迷歡呼聲，當下已經很想哭，「我知道我們贏球沒必要哭，但打完後真的受不了」。

林彥廷與健行科大的丁冠皓、高錦瑋，過去在能仁家商時期曾是隊友，3人賽後相擁，林彥廷也向兩人喊話，「我們這屆剩下我和你們在球場上有表現，不管遇到什麼困難，我們絕對不要放棄籃球這條路」。

政大教頭陳子威過去曾擔任台師大助理教練，當時隨隊完成3連霸，後來執掌政大男籃兵符，他說道，過去在擔任台師大助理教練時期，覺得3連霸沒那麼難，「現在覺得好難，這3年太痛苦了」。

陳子威表示，感謝球員一同完成3連霸紀錄，並為球隊建立良好的傳統，希望他們一直保持團隊合作的精神，將球隊變得更好。（編輯：陳彥鈞）1120326