UBA政大游艾喆獲選MVP 期許能力再升級

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111學年度UBA大專籃球聯賽賽程26日順利告終，男籃由政治大學游艾喆（左）拿下MVP；女籃方面則由世新大學菜鳥宋瑞蓁（右）獲MVP肯定，兩人合影留念。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）政大後衛游艾喆抱持帶領球隊贏球決心，4強賽、冠軍戰儘管打到快抽筋，仍幫助球隊完成在UBA大專籃球聯賽3連霸，他預告明年將挑戰職籃，期許自己能力能再提升一個檔次。

111學年度UBA大專籃球聯賽男子組冠軍戰今天在台北小巨蛋舉行，政大以71比61擊敗健行科大，完成3連霸，游艾喆4強賽締造「大三元」，冠軍戰又攻下全隊最高21分，賽後獲選為MVP。

游艾喆賽後接受媒體聯訪時表示，今年爭冠應該是最難的一次，賽前做了很多準備，在小巨蛋2場比賽都很緊張，但很開心自己在球場上繳出不錯的成績。

政大主力林彥廷首節就傷退，也讓今天冠軍戰戰況陷入膠著，游艾喆決心挺身而出，他透露，這2戰在攻防兩端下了很大決心，儘管打到快抽筋，但身為隊長的他希望能帶領球隊贏球。

首度獲選為冠軍戰MVP，游艾喆相當開心，他表示，這是第一次，拿MVP代表球隊奪冠，但球隊冠軍最重要。

政大總教練陳子威認為，大三的游艾喆未來還須提升外線能力。游艾喆也認同，他表示，再一年就要挑戰職籃，不可能帶著缺點踏上職業舞台，「我一定要打得更好，把自己層級提升一個檔次」。

女子組今年由世新大學完成4連霸，菜鳥宋瑞蓁獲選MVP。

新人王、新人后都由世新大學包辦，分別為陳將双、游沁樺。（編輯：唐聲揚）1120326