UBA宋瑞蓁實現冠軍夢 笑著走出球場預約再一冠

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世新女籃大一菜鳥宋瑞蓁（中）擺脫4強賽緊張，26日在UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍戰率隊以65比54扳倒文化大學奪冠。她受訪時表示，終於沒有遺憾，總算可以笑著走出台北小巨蛋。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）國中、高中都無緣冠軍，菜鳥宋瑞蓁在世新大學第一年總算如願，幫助世新女籃完成UBA大專籃球聯賽4連霸，她表示，終於沒有遺憾，這次總算是笑著走出去，希望能再拿一冠。

世新大一菜鳥宋瑞蓁擺脫4強賽緊張，今天冠軍戰率隊以65比54扳倒文化大學，完成4連霸，教練何正峰賽後帶著全隊包括因傷提前結束UBA生涯的陳育緹等人出席記者會。

宋瑞蓁從國中無緣冠軍，高中3年兩度闖進HBL高中籃球聯賽冠軍戰，都輸給淡水商工，以亞軍作收。過去賽後只能帶著淚水走出台北小巨蛋，宋瑞蓁今天開心地說：「遺憾感終於不見了，高中3年（在小巨蛋）最後一天都是哭著走出去，這次總算可以笑著離開，這段路真的滿辛苦的。」

儘管並非首度踏上小巨蛋舞台，但宋瑞蓁透露，昨天4強賽熱身時一聽到音樂還是會緊張，感謝學姊楊淑琄鼓勵，讓她沒那麼慌張。

儘管宋瑞蓁冠軍戰進攻端表現出色，但單場出現8次失誤，連她自己都直搖頭，認為有點太多。教練何正峰則表示，對於優秀球員會多一點寬容，畢竟若有框架，球員就無法發揮，他認為宋瑞蓁剛升大學不久，還需要時間調整。

終於實現個人首冠夢想，宋瑞蓁期許自己為世新再拿一冠，希望用自己拚勁、動力繼續帶動每個人。（編輯：唐聲揚）1120326