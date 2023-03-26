UBA世新女籃扳倒文化 宋瑞蓁攻下18分率隊完成4連霸

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111學年度UBA大專籃球聯賽26日在台北小巨蛋進行女子組冠軍戰，世新大學（白衣）終場以65比54拿勝、完成4連霸，賽後全隊在場中開心抱成一團慶祝。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）曾拿下HBL高中籃球聯賽新人后的宋瑞蓁，在披上世新大學女籃戰袍首年表現依舊搶眼，今天UBA大專籃球聯賽冠軍戰，攻下全隊最高18分，率隊以65比54扳倒文化大學，完成4連霸。

世新大學女籃在邁向4連霸的最後一哩路，出戰文化大學，兩隊繼108學年度後再度在冠軍戰碰頭。

世新開賽攻勢多點開花，反觀文化則是手感冰冷、13投2中，世新首節取得16比7領先。

次節輪到世新陷入得分乾旱期，前5分鐘1分未得，直到外籍生吉芙上籃才止血，文化靠著郭虹廷與王玥媞聯手，一度追成1分差，而世新菜鳥宋瑞蓁挺身而出，前2節攻下全隊最多12分，也是世新半場結束仍以29比24領先關鍵。

世新第3節由楊淑琄、林妘樺領軍，曾領先15分，而文化從替補出發的曾萱儀在外線連續開火，將落後差距縮小至6分。

文化決勝節由黃巧鈞在外線搶分，加上王玥媞上籃，一度追成1分差，而世新游沁樺適時三分球中斷對手追分氣勢，加上宋瑞蓁扮演救火隊，世新最終就以11分差、有驚無險拿下冠軍。

宋瑞蓁曾拿下108學年度HBL高中籃球聯賽新人后，本季以菜鳥之姿踏上UBA舞台，今天冠軍戰繳出全隊最高18分。

世新大學自107學年度起首度叩關冠軍戰以來，連續5年躋身冠軍戰，儘管107學年度不敵佛光大學、拿下亞軍，但隔年即登上后座，稱霸公開女一級戰場至今，在外籍生、本土陣容完整情況下，今年順利完成4連霸。（編輯：張雅淨）1120326

世新女籃大一菜鳥宋瑞蓁（中）擺脫4強賽緊張，26日在UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍戰率隊以65比54扳倒文化大學奪冠。她受訪時表示，終於沒有遺憾，總算可以笑著走出台北小巨蛋。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

111學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級冠軍26日出爐，由世新大學順利完成4連霸，賽後全隊開心剪下籃網，與冠軍獎座合影留念。中央社記者張新偉攝 112年3月26日

世新大學（白衣）女籃隊26日在111學年度UBA大專籃球聯賽女子組冠軍戰，以65比54扳倒文化大學女籃隊，完成4連霸。中央社記者張新偉攝 112年3月26日