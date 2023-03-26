謝國城盃少棒賽桃園6年拿5冠 范宸竣獲MVP

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112年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰26日登場，桃園市隊（龜山）（圖）終場以9比0擊敗南投縣隊（新街）奪冠，取得LLB亞太區少棒錦標賽代表權。（台灣世界少棒聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）謝國城盃少棒賽冠軍戰，桃園市（龜山）范宸竣先發5局飆13K無失分，最快球速124公里，率隊以9比0擊敗南投縣（新街），取得LLB亞太區少棒賽代表權；桃園6年拿5冠，戰績亮眼。

112年中華電信謝國城盃少棒賽冠軍戰由桃園市（龜山國小）與南投縣（新街國小）交手，比賽前半段是投手戰，桃園市先發投手范宸竣飆出124公里，南投縣先發投手金祥恩表現也很亮眼，飆速123公里。

兩隊前2局打完都沒能拿下分數，桃園市隊3局下有攻勢，抓準南投縣投手、守備有狀況，靠著單局3安、1保送、1次守備失誤，攻下5分奠定勝基；桃園市隊4局下再起攻勢，一口氣再拿4分，順利拿下比賽勝利。

范宸竣先發展現壓制力，總計用83球投5局，沒被敲出安打，飆出13次三振、沒有四壞保送，葉青翰接力登板，投1局讓對手3上3下，兩人聯手幫助球隊守住勝利。

桃園市總教練李政達表示，冠軍戰是精彩一戰，兩隊先發投手勢均力敵，3局開始桃園採短打戰術積極搶分，造成對方守備失誤，也讓南投縣先發投手金祥恩開始不穩定，桃園把握機會攻下5分大局是關鍵。

李政達也提到，此次比賽投手群表現亮眼，是幫助球隊拿下冠軍的重要原因，「我們投手戰力非常整齊，總共8名投手打了5場只有一場失2分，代表他們很穩定」。

范宸竣今天飆出個人生涯最速124公里，對自己的表現也十分滿意，他希望能在國小畢業前投到125公里，「今天給自己95分，因為打擊沒打好，太想出力」。

范宸竣冠軍戰先發勝，獲選大會最有價值球員。桃園市（龜山）6年內拿下5冠，獲得前往韓國參加LLB亞太區少棒賽資格賽的門票。（編輯：唐聲揚）1120326