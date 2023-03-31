中職開幕戰將登場 兄弟德保拉先發對桃猿威達爾

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中華職棒新球季開幕戰即將於明天在洲際棒球場開打，由中信兄弟對上樂天桃猿隊，兄弟推出強力洋投德保拉先發登板，對上桃猿隊新洋投威達爾，繼2019年後開幕戰再上演洋投對決。

兄弟明天開幕戰推出王牌洋投德保拉先發，今年已經是德保拉在中職的第4個球季，2021年開幕戰就先發過，當時對上統一獅隊的古林睿煬。前3年中職的奪三振王都由德保拉包下，也各奪了2次勝投王、防禦率王，並在2020、2021年獲選為年度最有價值球員。

德保拉去年球季出賽24場都是先發、投162局，拿下14勝4敗，送出158次三振，防禦率2.44。德保拉在去年對戰桃猿隊共11場，演出2場完封勝，拿下6勝2敗，對戰防禦率2.71。

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桃猿隊則是推出新洋投威達爾扛下開幕戰重任，兩隊都推出洋將先發，上次開幕戰上演洋投對決，是2019年統一獅的羅里奇對Lamigo桃猿的李茲。28歲的威達爾來自美國，具有大聯盟資歷，去年從9月開始效力於韓國職棒斗山熊隊，總計11場先發出賽，戰績5勝3敗、防禦率3.58。

兄弟去年順利衛冕，今年喊出口號「黃潮」直指3連霸；桃猿隊則是在樂天接手球隊之後，去年球季首度打入總冠軍賽，今年口號「全猿準備Ready」，盼把去年沒有完成的拼圖拼上。（編輯：管中維）1120331