中職老將新秀有看頭 宋嘉翔黃保羅有機會寫紀錄

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中職34年Play Ball-2（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職棒34年球季即將開打，有資歷超過20年的老將高國慶、投手潘威倫，也有值得期待的新秀冒出頭，包括18歲的宋嘉翔、黃保羅、盧孟揚，若一軍順利出賽、都有機會寫紀錄。

中華職棒34年球季將於4月1日開打，現役最年長出賽紀錄的專職投、野手都在統一獅隊，分別是44歲的野手高國慶和41歲的投手潘威倫，高國慶雖是專職野手，也客串過投球，有趣的是，他還是現役最「資深」出賽，以43歲又279天登板投球、史上第2老。

職棒資歷20年起跳 高國慶、潘威倫不輕言退

高國慶中職生涯一軍初亮相是2004年，今年邁入中職生涯第20個球季，也從大學長變成菜鳥球員口中的「爺爺」，近年最常被問到的就是何時要退休，高國慶始終不輕易言退，強調職棒是靠實力、不是靠誰讓位。

高國慶用場上表現回應外界質疑，去年6月曾寫下單場4安紀錄、以43歲又263天年紀，成為中職史上最老單場4安猛打賞打者，讓隊友直呼「爺爺回春」，而原紀錄是2001年4月22日、林仲秋效力興農牛隊時單場敲4安，當時年紀為42歲又211天。

高國慶目前生涯累積出賽1784場、史上第3，若今年繼續拚，要超越彭政閔的1800場出賽不是難事，此外他生涯共敲1844支安打，也有機會挑戰1900安。

今年10月高國慶將滿45歲，若想要打破史上最年長野手出賽紀錄，曾智偵的45歲又138天，代表「爺爺」還需續戰2024年球季。

41歲的潘威倫則是中職現役最年資深的投手，他在中職生涯開始的比高國慶更早，2003年就登板亮相、一晃眼就邁入中職第21個球季，也是多項中職投手紀錄保持人，每次出賽、每投一球，都是在改寫中職紀錄。

潘威倫去年球季一軍11場出賽（10場先發），戰績2勝7敗，防禦率4.77，生涯勝投數累積達148勝，早已是「中職勝投王」，生涯335場先發、3萬0648顆投球數、2086.2局投球都已經是聯盟之最，目前奪三振數1174次也是史上第3，本季還有望挑戰1200K里程碑。

圖為統一獅隊投手潘威倫。（中央社檔案照片）

投手黃保羅、盧孟揚獲好評 宋嘉翔挑戰捕手紀錄

中職有長青樹也有新生代活水注入，不少去年季中選秀被選入球隊的新秀，在春訓都有不錯表現、被點名有機會本季在一軍亮相，很多都是高國慶、潘威倫已經在職棒奮戰時都還沒出生的「小朋友」。

富邦悍將隊去年首輪選進好手18歲的黃保羅，從春訓開始展現企圖心給教練團看，在世界棒球經典賽熱身賽對古巴隊中繼飆速，在官辦熱身賽也有不錯表現，被投手教練郭勇志點名有期待感。

總教練丘昌榮一直不希望外界投注太多眼光在黃保羅身上形成壓力，但也提到黃保羅是球隊培養的先發投手人選之一，黃保羅4月中滿19歲，若開季就在一軍，有機會挑戰最年輕先發勝投（原紀錄王則鈞19歲又7天）的紀錄，或者挑戰最年輕初登板先發勝（原紀錄樂天桃猿林子崴19歲又228天）紀錄。

樂天桃猿隊去年首輪選進18歲捕手宋嘉翔潛力也備受期待，從春訓石垣島與日職羅德隊交流賽開始，就獲得蠻多的出賽機會，官辦熱身賽出賽攻守也有一定表現，被總教練曾豪駒點名有機會開幕一軍出發，

中職最年輕捕手出賽紀錄是富邦悍將隊張冠廷18歲又218天，而宋嘉翔7月中才滿19歲，若真的能開幕一軍出發，就有機會成為第2年輕出賽捕手，張冠廷當時是替補上場蹲捕，宋嘉翔也有機會挑戰最年輕先發捕手出賽紀錄。

中信兄弟18歲投手盧孟揚同樣獲得好評，他在高中時期受到關注不是特別大，但進到職棒後進步神速，也獲得總教練林威助青睞，認為他身心、技術都不差，且爆發力好、心臟又大顆，棒球不論年紀、就看能力，很有機會開季就在一軍亮相。（編輯：龍柏安）1120329