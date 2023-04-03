邱賢嘉U18東岸聯盟好投 盼王貞治盃打出最好表現

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2023年東岸聯盟U18棒球錦標賽地主台東體中分3隊參賽，東體紅隊3日預賽最終戰交手美和中學，邱賢嘉先發主投6局被敲7支安打，投出5次三振，失掉3分（1分責失分）。中央社記者謝靜雯攝 112年4月3日

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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中隊分3隊參賽，東體紅隊今天與美和中學交手，邱賢嘉先發6局1責失分，率隊以5比4拿勝，雖然無緣晉級，但也盼帶領學弟成長，之後王貞治盃打出最好表現。

2023年U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中隊分3隊參賽，東體紅隊以備戰王貞治盃青棒賽為主，東體白隊備戰玉山盃青棒國手選拔賽，台東縣聯隊以台東體中為主體加入成功商水球員組成聯隊、盼觀察選手。

東體紅隊今天預賽最後一戰與美和中學交手，派出高三邱賢嘉先發扛4棒、也擔任先發投手；邱賢嘉投球1局下有狀況，隊友守備失誤，2人出局後再被敲出安打讓對手攻占三壘，但力守不失分，3局被敲2支安打失掉1分。

邱賢嘉投到6局接連被敲2支安打，接著隊友守備又出現失誤，再被敲出安打失掉2分；因為比賽時間限制，今天這場比賽從7局開始打突破僵局制延長賽，東體紅隊7局上靠著短打推進、邱賢嘉高飛犧牲打送回1分，東體紅再靠著投手犯規多跑回1分保險分。

美和中學7局下靠著接連四壞保送擠回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

邱賢嘉今天投打有表現，先發投6局被敲7支安打，投出5次三振，失掉3分（1分責失分），打擊選到2次四壞保送。

邱賢嘉表示，今天先發投球比賽前半段用球數有點過多，所以後面有點沒力，但上一次投滿6局已經是高一，接下來要投先發還是後援看教練團安排。

邱賢嘉因為超齡只能打王貞治盃青棒賽，他表示身為隊長，此次東岸聯盟的目標就是好好帶領學弟，也希望之後高中生涯最後比賽王貞治盃可以打出最好的表現。（編輯：李亨山）1120403