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T1團隊戰力傲人 中信輕取台啤提前拿例行賽第1

2023/4/3 19:21
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（中央社記者黎建忠台北3日電）T1龍頭新北中信特攻今天在主場迎戰來訪的台啤英熊，中信靠著傲人團隊戰力共7人得分達雙位數，終場以103比88輕取台啤，不但完成主場13連勝，也確定提前拿下例行賽戰績第1。

賽前T1職業籃球聯盟中信特攻在例行賽封王的魔術數字就剩下「M1」，加上今天又是對上連2天出賽的台啤英熊，而且台啤當家控球後衛蔣淯安又因為身體不適缺賽，讓中信特攻占盡天時地利人和。

中信特攻開賽就拉出8比0攻勢，儘管隨後台啤追到9比11落後，但接著中信祭出一波18比2的攻勢，瞬間將差距擴大到29比11，首節中信就以31比15遙遙領先。

第2節中信當家射手謝亞軒繼續在台啤傷口上灑鹽，單節砍進4記3分球，幫助中信在半場結束取得61比39領先。

下半場台啤雖努力追分，兩度將差距縮小到13分差，但中信總有不同球員輪流跳出來回擊，讓領先始終維持在安全距離，中信也如願拿下這場勝利，本季戰績來到21勝4敗，就算剩餘5場全敗，排名第2的台鋼獵鷹也無法超車。

中信全隊有7人得分達雙位數，阿巴西拿下19分最高，洋將克力斯貢獻13分、16籃板，後場指揮官林韋翰拿下11分、12助攻、8抄截。

根據T1的季後賽規則，例行賽前3名的球隊直接取得季後賽資格，第4、5名球隊要先進行季後挑戰賽，採3戰2勝制，但第4名球隊先帶1勝，至於例行賽墊底的球隊直接淘汰。

季後賽首輪採第1對第4、第2對第3的5戰3勝制，對戰勝隊晉級7戰4勝制的總冠軍戰。（編輯：李亨山）1120403

#新北中信
#台啤
#中信
謝亞軒
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