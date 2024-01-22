HBL 8強賽25日新莊板橋2地開打 免票入場

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（中央社記者王鴻國新北22日電）HBL高中籃球甲級聯賽將於1月25日至2月1日進行女子組複賽及男子組準決賽，新北共有男女8支球隊進入8強賽，新北市體育局邀民眾到新莊、板橋體育館為本地學子加油。

體育局發布新聞稿表示，新北7校8支HBL男女子球隊成功晉級8強賽，男子組有能仁家商、南山高中、泰山高中、三重商工及錦和高中；女子組有淡水商工、南山高中及永平高中。

體育局表示，歡迎大家1月25日至2月1日前往新莊體育館及板橋體育館觀賽，期盼在大家的加油下，發揮主場優勢，做球員們最強後盾。助攻新北球隊晉級4強總決賽，踏上台北小巨蛋，爭奪冠軍獎盃。

體育局表示，各校球員及教練團都已摩拳擦掌、蓄勢待發，追求各校隊史上最佳成績。新北最強中學生接續了去年的好表現，期待新北球隊在今年的HBL甲級聯賽總決賽場上，獲得拋下冠軍彩帶的榮耀。（編輯：方沛清）1130122