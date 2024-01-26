不想再當老五 HBL普門目標重返4強

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（中央社記者陳容琛台北26日電）連續4年在高中籃球聯賽（HBL）拿下女子組第5名的普門中學，今年捲土重來，甚至有望重新躋身4強之列。教練李宜瑄霸氣表示，不是只有想，而是一定要。

普門曾於105、106學年度締造HBL女子組2連霸，然而近4年卻始終無緣4強，皆以第5名作收。教練李宜瑄認為，4強就像一道門檻，而本季普門有望突破，她指出還是需要一步一步來，但也霸氣說道：「不是我們想進4強，而是我們要進4強。」

靠著高三李郁慈攻下30分，外帶10籃板、4助攻，加上高三林湘凌也挹注18分、11籃板，普門今天以75比58擊敗永仁高中，取得複賽2連勝。締造HBL生涯新高得分，李郁慈透露，其實比賽前段一直投不進，但教練不斷鼓勵繼續出手，讓她比較有信心投籃。

「今年升上高三了，也沒有學姐的保護傘，所以我想要扛起這支球隊，當大家陷入低潮時，率先跳出來講話。」李郁慈說道。李宜瑄則表示，以前的李郁慈在場上太客氣，個性又比較悶騷，並稱讚現在的她長大了。

1月初帶隊前往日本移地訓練，李宜瑄指出，收到不錯的成果，全隊在心理層面更成熟，而且不斷成長，「我覺得前面是累積，而去日本則是帶給球員更強烈的刺激往上。」不過，她也提到，團隊失誤數是仍須改善的重點。

除了普門外，隊史擁有6座HBL冠軍的金甌女中，昨役擊敗挑戰5連霸的淡水商工，今天又以17分之差力退南山高中，有機會繼101學年度後，再度勇闖女子組4強。（編輯：陳政偉）1130126