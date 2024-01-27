差1抄截大三元 HBL北一女米靖恩不在意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北27日電）北一女中今天在HBL高中籃球聯賽女子組8強戰以68比61擊敗陽明高中，本季仍維持不敗。其中，主力米靖恩僅差1抄截即能完成大三元，但她強調不會太在意個人數據。

北一女過去2季在HBL都以亞軍作收，今年在雙箭頭米靖恩、黃子芸領軍下，搭配高二前鋒潘陳家姍等戰力，被視為本季奪冠大熱門，有望繼100年學度後再度封后、抱回隊史第2座冠軍。

然而北一女今天被陽明嚇出一身冷汗，前3節打完雖取得17分領先，第4節遭到對手強勢反擊，所幸最後穩住陣腳，以7分之差帶走勝利，同時繼續維持不敗金身。

北一女教練駱燕萍認為，這是很好的經驗與刺激，因為賽季至今尚未出現這樣的狀況，「提醒她們把狀況調整到最好，並解決場上的問題，幾波處理球我們的犯規次數太多，去年也是輸在這一點，今年雖然有修正，但在慌亂的情況下，還是沒有做得很好。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高一就踏上HBL舞台，米靖恩一直是北一女的重要戰力，進入高三賽季後，她更成為陣中的攻守核心，今天僅上場23分鐘，高效攻下16分、12籃板、9抄截，僅差1抄截就能達成「大三元」。

不過，米靖恩透露，不會太在意個人數據，球隊勝利最重要，「所以不會覺得可惜。」駱燕萍也提到，米靖恩確實是球隊的關鍵人物，「她已經成熟到不用要求，所有事都能做得很好。」（編輯：龍柏安）1130127