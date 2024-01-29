T1獵鷹迎接外籍教頭 柯納盼帶來新元素

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（中央社記者陳容琛台北29日電）暫居台灣職籃T1聯盟墊底的台南台鋼獵鷹今天宣布，由奧地利籍柯納（Raoul Korner）接掌球隊兵符，同時是隊史首位外籍教頭，而他期望帶來新元素。

上季勇奪T1聯盟亞軍的獵鷹，在休賽季積極補強，沒想到戰績卻不如預期，讓原總教練劉孟竹決定在1月初請辭，並由首席助理教練林育正暫代總教練。隨著昨天不敵台啤永豐雲豹，獵鷹總經理錢韋成賽後接受採訪時坦言，自己扛下所有責任，並預告將有新的外籍教練接掌兵符。

「相信他的能力非常不錯，在他來之前我們做了很多溝通，他也看了我們從去年一直到現在的比賽，彼此聊了很多。」錢韋成說道。「我認為他在過完年有足夠的時間，幫助球隊整合，找到更好的方向，在下半季我們將持續努力調整，想辦法擠進季後賽。」

如今獵鷹揭曉將由奧地利籍柯納接任教頭一職，過去他曾經在奧地利、荷蘭、德國等職業隊擔任教練，並曾榮膺奧地利籃球男子國家隊總教練，執教經驗相當豐富，同時是獵鷹隊史首位外籍教頭。

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柯納透過新聞稿表示，獵鷹是一支擁有高素質球員的隊伍，只是目前缺乏自信心，「希望我能為球隊帶來新的元素，幫助球員找回信心，打出有組織性的比賽。」

另外，首次擔任亞洲職籃總教練，柯納認為，自己在歐洲多國職籃執教逾25年，已習慣地域轉換，僅需適應文化差異，「畢竟籃球比賽不分國家，都是兩隊人馬在爭搶一顆球，之後我希望球隊能從防守做起，如此一來才能朝對的方向前進。」（編輯：張雅淨）1130129