樂天桃猿簽下第4名洋投魔神樂 農曆年後抵台

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職樂天桃猿隊今天宣布簽下具美國、墨西哥職棒經驗的左投魔神樂，預計過年後抵台投入球隊春訓，目前桃猿隊新球季已確定有4名洋投，其中威能帝曾與魔神樂當過隊友。

魔神樂（Marcelo Martinez）為墨西哥籍，投打習慣左投左打，身高188公分、體重86公斤。魔神樂在美國職棒小聯盟共5個球季，最高層級為3A，通算成績25勝27敗，2019年曾獲選為堪薩斯皇家隊農場潛力新秀。

魔神樂在2023至2024球季於墨西哥冬季聯盟共計14場先發出賽，拿下6勝2敗，防禦率2.77。

樂天桃猿球團表示，魔神樂投球表現相當穩定，且是具有優勢的左投，來到台灣後將設定為先發，期待他的加入能為球隊帶來更多勝利。目前桃猿隊新球季已確定4名洋投，除了新網羅的魔神樂，還有曾效力富邦悍將隊的霸威斯（Manny Banuelos），以及日籍投手鈴木駿輔、威能帝（Pedro Fernandez）。

雖然魔神樂沒有亞洲棒球經驗，不過同隊洋投威能帝聽到他的名字，隨即想起與魔神樂曾一起在皇家隊小聯盟效力，希望能協助魔神樂融入台灣棒球文化。（編輯：張雅淨）1130207