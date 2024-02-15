葉總期許本季健康投破100局 徐若熙盼完成任務

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（中央社記者楊啟芳雲林15日電）中職味全龍隊新生代王牌投手徐若熙去年在台灣大賽、亞錦賽表現優異，龍隊總教練葉君璋今天表示，期待徐若熙今年能健康地投完100局甚至更多，徐若熙也希望能完成這項任務。

徐若熙在2022年季中接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，經過1年復健，去年8月底在一軍復出，總計出賽5場包含4場先發、投15.1局，防禦率1.17；之後在台灣大賽曾繳出7局無失分好投，幫助球隊力挽狂瀾，並在亞錦賽代表台灣隊，分別對韓國、日本展現壓制力。

談到今年徐若熙的「使用方式」，龍隊總教練葉君璋今天在開訓典禮受訪時表示，徐若熙在過去單季最多投到81局，雖然今年還是會有一些控制，但期盼他本季可以健康投完，並突破100局甚至120局。

對此，徐若熙表示，「自己當然會想要完成這項任務，先發投手最主要就是吃局數，不管用什麼方式，私底下要更加強體能。」徐若熙也提到，去年春訓都在復健，不過現在還是會做去年的復健課表、加強肌力，比較不容易受傷，目前已經進過3、4次牛棚練投。

徐若熙去年季末突破性的表現，也讓各國球探關注，不過徐若熙指出，「現在（旅外）不會是我心目中的第一選項，因為我在中職也還沒把長期成績丟出來，不會想太多，那種事情現在想也沒有用。」（編輯：李亨山）1130215