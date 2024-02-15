更多編輯台推薦新聞：
珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國漁船越界捕魚盜砂 海巡署近8年驅離逾9000艘
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

葉總期許本季健康投破100局 徐若熙盼完成任務

2024/2/15 16:18（2/15 16:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒味全龍隊15日在斗六棒球場進行開訓典禮，新生代王牌投手徐若熙寫下年度目標「龍吼哩送」，希望本季可以開開心心，並健康完成單季破100局的任務。中央社記者張新偉攝 113年2月15日
中華職棒味全龍隊15日在斗六棒球場進行開訓典禮，新生代王牌投手徐若熙寫下年度目標「龍吼哩送」，希望本季可以開開心心，並健康完成單季破100局的任務。中央社記者張新偉攝 113年2月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳雲林15日電）中職味全龍隊新生代王牌投手徐若熙去年在台灣大賽、亞錦賽表現優異，龍隊總教練葉君璋今天表示，期待徐若熙今年能健康地投完100局甚至更多，徐若熙也希望能完成這項任務。

徐若熙在2022年季中接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術，經過1年復健，去年8月底在一軍復出，總計出賽5場包含4場先發、投15.1局，防禦率1.17；之後在台灣大賽曾繳出7局無失分好投，幫助球隊力挽狂瀾，並在亞錦賽代表台灣隊，分別對韓國、日本展現壓制力。

談到今年徐若熙的「使用方式」，龍隊總教練葉君璋今天在開訓典禮受訪時表示，徐若熙在過去單季最多投到81局，雖然今年還是會有一些控制，但期盼他本季可以健康投完，並突破100局甚至120局。

對此，徐若熙表示，「自己當然會想要完成這項任務，先發投手最主要就是吃局數，不管用什麼方式，私底下要更加強體能。」徐若熙也提到，去年春訓都在復健，不過現在還是會做去年的復健課表、加強肌力，比較不容易受傷，目前已經進過3、4次牛棚練投。

徐若熙去年季末突破性的表現，也讓各國球探關注，不過徐若熙指出，「現在（旅外）不會是我心目中的第一選項，因為我在中職也還沒把長期成績丟出來，不會想太多，那種事情現在想也沒有用。」（編輯：李亨山）1130215

#中職味全龍隊
#徐若熙
#葉君璋
#亞錦賽
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
郭嚴文開訓帶動喊應援口號 笑說學弟很活潑
172.30.142.23