桌球世團賽對手棄賽 台灣男團3比2勝捷克

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（中央社記者黎建忠台北19日電）在韓國釜山登場的世界桌球團體錦標賽，台灣男團今天在預賽對上捷克，前2點打完雙方戰成平手，第5點對手因故棄賽，讓台灣以3比2的點數獲勝，提前確定可以晉級24強。

台灣男團今天5點依序排出高承睿對傑卡瑞克（Lubomir Jancarik）、林昀儒對上波蘭斯基（Tomas Polansky）、莊智淵對上馬汀科（Jiri Martinko）、林昀儒對上傑卡瑞克、高承睿對上波蘭斯基。

首點由世界排名第31的高承睿對上世界排名114名的傑卡瑞克，前2局分別以5比11、7比11落敗，第3局雙方展開激戰，只可惜高承睿仍以22比24敗下陣來。

第2點由世界第8的林昀儒出戰第160名的波蘭斯基，林昀儒一面倒控制比賽，輕鬆以11比2、11比7、11比4獲勝。

第3點由世界排名第35名42歲老將莊智淵對上210名的馬汀科，沒想到意外爆冷以1比11、10比12、11比4、7比11落敗；幸好第4點林昀儒再度力往狂瀾，以11比9、11比5、11比5過關。

決勝的第5點，高承睿在首局以4比0領先時，對手突然決定棄賽，依賽制裁定高承睿以3個11比0的局數獲勝，台灣也確定搶下第5點和預賽第2勝。

台灣男團在分組預賽最後一戰剩下對馬達加斯加，沒有意外應可輕鬆過關進而取得分組第2晉級24強，依規定，分組的第2、3名還要再多打一輪，決定最後8個的16強席次。（編輯：李亨山）1130219