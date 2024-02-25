張閔勛演2次盜壘阻殺 教頭讚「感覺不是同一人」

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（中央社記者楊啟芳宮崎25日電）中職樂天桃猿今天力退日職歐力士猛牛隊，其中捕手張閔勛演出2次盜壘阻殺，賽後總教練古久保健二大讚，「感覺跟去年是不同人。」張閔勛說，今年有調整心情克服傳球問題。

桃猿隊昨天與軟銀隊交手的比賽，張閔勛替補上場敲出2支安打，因此今天對上歐力士隊的賽事獲得先發機會，且蹲滿全場，5打數敲出2支安打；守備部分，雖然歐力士發動5次盜壘，不過野口智哉、杉本裕太郎都被張閔勛盜壘刺殺出局。

古久保健二稱讚張閔勛，認為張閔勛的狀況調整很好，「原本想說要中間把他換下來，但狀況滿好的，就讓他蹲到最後了」。

張閔勛過往一直有傳球問題，甚至曾有「傳球失憶症」，不過古久保健二說：「今天他的傳球狀況跟去年完全不一樣，感覺不是同一個人。」

古久保健二指出，這是張閔勛在春訓時練習展現出來的成果，「這是他本人的努力，如果他這部分可以克服，十分有可能成為一軍戰力，希望他繼續保持」。

張閔勛表示，傳球一直是他的課題，「我一直在調整最適合自己的方式，去改變、突破，不管是心理、身體都要準備好，包括跟投手溝通都要做好，今年花很多時間在這個課題上」。

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張閔勛指出，過往看到跑者盜壘時，心情就會比較急，「動作、出手沒有做好，導致一錯再錯，容易形成偏差，今年自己心情有調適好，把我的動作、功課做好就好了」。

張閔勛認為，日本球員在盜壘方面有優勢，因此今天抓到盜壘感覺很不錯，而且每一顆球都抱持著對方會盜壘的心情，把動作準備好，「其他的就是結果，過程做好，不管接球、拿球、傳球都是一樣」。（編輯：管中維）1130225