潘政琮抱病出賽飆65桿 PGA墨西哥公開賽獲第3

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（中央社記者黎建忠台北26日電）台灣男子職業高爾夫好手潘政琮今天PGA墨西哥公開賽最終回合抱病出賽，仍繳出全場最低的65桿，並以4天低於標準14桿的270桿、並列第3作收，也順利取得今年全卡參賽資格。

來到墨西哥的高原類型球場出賽，潘政琮首輪僅繳出71桿，第2回合拚出67桿順利完成今年賽季參賽3場以來首度晉級後，沒想到當晚他突然發燒、咳嗽，最後2天都是吃了退燒藥才上場。

今天的最終回合，抱病出賽的潘政琮越打越神勇，單日抓8博蒂、吞下2柏忌，繳出全場最低的65桿，也讓他排名「暴衝」17名，最終以並列第3名作收，也是他在美巡賽相隔4個月以來，再度以前10名作收。

潘政琮去年初因為手腕傷勢一直到4月中才展開美國職業高爾夫協會（PGA）賽事，去年底同樣因為身體問題，在季末4場比賽有2場退賽、2場淘汰，也讓他去年的聯邦盃積分跌出前125名，「暫時」失去今年的全卡會員資格。

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幸好根據PGA的傷病申請條例，潘政琮在今天墨西哥公開賽獲得第3名後，已補足受傷期間的聯邦盃積分，因此順利取得今年PGA所有賽事的參賽資格。

潘政琮在接受中央社記者訪問時說道，之前經過了一段時間的低潮，現在能撐過去真的很開心，「這個星期的什麼身體狀況都有，發燒、咳嗽、發冷、過敏、流鼻血，今天還吞了3顆退燒藥才能打完比賽。幸好我跟桿弟都沒放棄，還是在球場上保持耐性，專注在每一球上，才能有這樣的好成績。」（編輯：張雅淨）1130226