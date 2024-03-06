青年盃易柏安100跨跑出歷年第10傑 教練直呼天助

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（中央社記者黃巧雯新北6日電）台南市北門高中的易柏安今天在青年盃高中女子100公尺跨欄決賽，跑出生涯最佳13秒55摘金，躍居歷年第10傑，且風速剛好是順風2.0公尺，讓教練月健龍開心地直呼是「天助。」

易柏安去年以些微差距錯失參加亞洲U20田徑錦標賽機會，而她今年已靠著主項400公尺跨欄取得資格，儘管比賽與4月全國中等學校運動會撞期，但為了彌補遺憾，她選擇放棄最後一次參加全中運的機會。

易柏安這次參加在板橋體育場舉行的新北市全國青年盃田徑公開賽，先是在4日高中女子100公尺跨欄預賽以13秒90改寫個人最佳成績，今天儘管氣溫驟降，又飄著細雨，她再將成績推進至13秒55，與林曉慧、謝汝秕並列歷年第10傑。

能在青年盃兩度突破個人最佳，不僅易柏安大感意外，一旁的教練月健龍受訪時也直呼是驚喜，2人賽後緊盯大會成績看板，確定風速剛好是順風2.0公尺、並未超風速後都鬆口氣，月健龍開心地說：「是天助。」

以400公尺跨欄為主項的易柏安，平時也會透過100公尺跨欄做調整，月健龍透露，體能訓練主要以400公尺跨欄課表為主，而後者則著重於速度提升。

月健龍表示：「謝謝楊舒涵老師在訓練及輔導上給予易柏安實質的幫助，尤其在心理素質上，才是提升成績最主要的原因。」

在確定易柏安100公尺跨欄達標亞青賽後，月健龍透露，賽後已與中華民國田徑協會聯繫，還在確認是否來得及報名參賽100公尺跨欄項目。

除了亞青賽，易柏安還期待能有機會挑戰強度更高的世界U20田徑錦標賽舞台，但前提是必須在4月亞青賽達標世青賽成績，她說：「世青賽強度應該高國內很多，畢竟是U20、更接近成人。」（編輯：李亨山）1130306