花5分鐘聊天放鬆 謝元愷青年盃110公尺跨欄摘金

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（中央社記者黃巧雯新北6日電）平時訓練狀況不錯，但比賽總是不如預期，高雄市鳳山商工的謝元愷今天青年盃高男110公尺跨欄決賽前靠著延長熱身時間，並花5分鐘與朋友聊天放鬆心情，以13秒48摘金，距離世青賽更近一步。

去年U20亞洲青年田徑錦標賽男子110公尺跨欄摘金的謝元愷，過去與林翊凱形成良性競爭，只是在林翊凱升上大一後，少了彼此較勁的機會，謝元愷只得設法調適。謝元愷受訪時透露，「我有跟翊凱說很想他，翊凱跟我說，看來沒有他，我就不行。」

不過，謝元愷現階段不僅得學習如何在「獨跑」時跑出成績，還得克服訓練和比賽成績有落差的那道坎，他透露，「練習都有跑到13秒2、13秒3，不知道為什麼每次比賽都有點落漆。」

謝元愷這次在新北市全國青年盃田徑公開賽高中男子110公尺跨欄預賽未能發揮水準，讓他相當懊惱，他透露，昨晚收到親友、教練的鼓勵簡訊，「叫我壓力不要那麼大，專注在自己，成績才會突破。」

謝元愷今天決賽以13秒48奪得金牌，更首次達到世青賽參賽標準，他透露，今天因應氣溫驟降，延長賽前熱身時間，還特別花了5分鐘時間與好友吳育廷、謝俊彥聊天，透過彼此間互開玩笑，反而讓他更加放鬆。

2024世界U20田徑錦標賽今年8月將在秘魯登場，根據中華民國田徑協會公布選拔辦法，經田協核准參加的國內、外賽事，達參賽標準2場次的選手，將可報名參加遴選。

在首次達標世青賽後，謝元愷表示，接下來將瞄準4月全國中等學校運動會，朝二度達標邁進。（編輯：張雅淨）1130306