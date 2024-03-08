味全龍公布新款假日球衣、冠軍戒 林襄正式亮相

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒味全龍隊今天在台北大巨蛋舉行季前發布會，公布新的主視覺、假日球衣，還有鑲了85顆水鑽的冠軍戒，並進行「小龍女」隊長交接儀式，備受矚目的林襄也穿上新服裝亮相。

味全龍隊今天在季前發布會公布了本季新的主視覺設計，設計理念延續「龍眾一心」團結信念，期望凝聚龍隊秉持初衷、齊心一致奮戰不懈，盼續寫龍隊紅色王朝篇章。

龍隊今天也公布了新的假日球衣，以紅色為主調呈現熱血鬥志，融合象徵力量與勇氣的龍紋設計，展現對勝利的渴望和追求，以傳統武術服做為靈感，期許發揮如武術般的專心致志。

此外，味全龍隊去年奪下中職總冠軍殊榮，今天也首度公開了冠軍戒指，特別鑲上85顆水鑽，以紀念「徐總」徐生明。

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現場也舉行了啦啦隊「小龍女」隊長交接儀式，球團表示，琪琪自加入啦啦隊，從幕前到幕後都盡心盡力，小龍女邁入嶄新一年，由備受龍迷喜愛的小映接任隊長。小龍女全新陣容也一併曝光，其中最受矚目的就是從「樂天女孩」轉戰至味全龍的林襄。

龍隊球隊推出了多款去年奪冠、今年開幕戰的紀念商品，其中徐若熙FMVP紀念雕像限量300組，相似程度連本人都直呼很像，徐若熙笑說：「臉部表情真的很像一比一複製，只是他比較小隻，看下次可不可以做一比一的。」（編輯：陳政偉）1130308