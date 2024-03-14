自由車環台賽 杜志濠總排第46名台將最佳

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（中央社記者陳容琛台北14日電）2024年國際自由車環台公路大賽今天進入最終站高雄市站，其中台灣隊「濠小子」杜志濠個人總成績排名第46，寫下台將在本屆賽事最佳成績。

自由車環台賽最終站高雄市站，總長146.44公里共設有3個衝刺點和3個登山點，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，再從大樹、燕巢、楠梓、左營等切回終點高雄國家體育場。

此役馮俊凱以3小時04分37秒完賽，以單站第40名成為單站台將表現最佳的車手，不過個人總成績最佳是杜志濠的第46名，他透過大會新聞稿表示，過去有馮俊凱在陣中，自己主要擔任輔助角色，今年想要爭取機會。

杜志濠說：「可惜第1站就受到影響，只有在第4站小小表現了一下，但今天這樣的成績已經算是最好的結果。」

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台灣隊總教練黃顯熙認為，這次比賽收穫豐富，從中學習到很多，但也有很多要改進的地方，「如果每年能有2、3次類似這樣強度的比賽，肯定可以刺激到台灣車手的表現，期待好不容易點起火來，希望能讓台灣隊可以繼續燃燒下去。」

另外，以色列職業車隊Israel Premier Tech成為本屆自由車環台賽的大贏家，除了26歲車手艾因霍恩（Itamar Einhorn）今天奪下第2座單站冠軍外，英國籍21歲車手布萊克摩爾（Joseph Blackmore）也以總成績14小時58分21秒搶下總冠軍黃衫，他興奮表示，希望明年還有機會挑戰衛冕。（編輯：張雅淨）1130314