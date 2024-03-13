自由車環台賽南投站 台灣隊杜志濠單站第23

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）國際自由車環台公路大賽今天進入第4站南投縣站，台灣隊隊長盧紹軒儘管因傷退賽，無緣在家鄉民眾面前亮相，隊友杜志濠仍奮力突圍，獲得單站第23，也是台灣隊4站以來最佳排名。

自由車環台賽南投縣站為5站中路程最長一役，共167.15公里，以山線路段為主，沿途行經集集小鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠等著名景點。

今天在經過終點前16公里左右的1級登山點、形成激烈大亂鬥後，最終由泰國盧賈伊車隊車手彼特斯（Carter Bettles），以3小時55分39秒奪下單站冠軍，總冠軍黃衫也改由西班牙柯恩製藥車隊車手科博卡永（Ivan Cobo Cayon）拿下，明天將進入最終站高雄市站。

雖然前3站台灣隊損兵折將，但在南投縣站前展現大團結，已經退賽的李冠賢、盧紹軒都與台灣隊會合，台灣隊5虎將有3人都跟南投有深厚淵源，除了有「南投國王」封號的盧紹軒之外，吳之皓在草屯鎮與外公生活，而李冠賢也在魚池鄉武登村長大。

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台灣隊「濠小子」杜志濠今天最終以3小時56分42秒、單站第23名完賽，也是台灣隊今年環台賽4站以來的最佳排名。

杜志濠與隊友賽前就苦練水里路段，果然發揮奇效，杜志濠的總排名也從第67回升至第46。杜志濠透過大會新聞稿表示，「今天出發前看到紹軒，很佩服他的毅力，今天我就是幫他騎的，今天有騎出我該有的表現，賽前的訓練確實幫助很大，路熟真的有差。」（編輯：張雅淨）1130313