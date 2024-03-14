中職官辦熱身賽首度突破僵局 味全龍悍將各得2分

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職棒今天在斗六棒球場進行的官辦熱身賽，首度啟用新制的延長賽突破僵局制，第10局先從二壘有人開始，不過味全龍隊與富邦悍將在第10局都各攻下2分，最後握手言和。

中職近年一直在針對加快比賽節奏做賽事規則調整，今年球季除了新版本的投手出手秒數限制，還新增了突破僵局制，延長賽第10局起壘上從二壘有人開始，不過官辦熱身賽在延長賽只演練1局，而非到例行賽的12局。

此戰雙方打線在前9局都沒辦法攻下分數，因此首度啟用延長賽突破僵局制，10局上先由龍隊上一局的最後一名打者郭天信站上二壘，隨後張政禹犧牲觸擊護送跑者上三壘，冉承霖再敲出安打送回1分、打破鴨蛋，不過冉承霖盜壘失敗。

隨後龍隊攻勢持續，劉俊緯獲得保送後，張祐銘敲出安打，陽念祖、陳思仲再接連選到保送擠回1分，取得2比0領先。

下半局由於悍將2分落後，一開始並沒有採取犧牲觸擊戰術，高國麟一棒揮出二壘安打送回1分，張宥鈞犧牲觸擊送跑者上三壘，孔念恩再擊出高飛犧牲打追平比數。由於官辦熱身賽最多打到第10局，終場雙方就以2比2戰平。（編輯：唐聲揚）1130314