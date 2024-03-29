科技棒球訓練入偏鄉 部落球員享媲美職棒資源

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）經濟部推動科技棒球訓練系統入偏鄉，讓部落球員也有像職棒等級訓練資源。率先試用的台東紅葉國小棒球隊拿下今年台東縣棒球聯賽冠軍，經濟部今天在紅葉國小展示各項系統。

經濟部產業技術司今天在紅葉國小展示科技棒球訓練系統，同時邀請贊助紅葉國小球隊的業者、地方人士、台東縣有棒球隊的學校共襄盛舉。

現場展示「科技棒球九宮格」系統訓練投手投球，包含球體速度、球體轉速、球體落點等。球體落點進入九宮格區塊為好球帶，教練可透過手機拍下的影像，分析投球動作並調整球員姿勢。

「打擊手訓練分析」系統，透過打擊者的打擊動作，提供打擊初速、打擊仰角、打擊者姿勢等數據資料，再由教練和球員修正。

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除了運動科技外，經濟部將數位觀光導入原鄉，由工研院開發的「VR歷史賽事體驗系統」，遊客戴上VR頭盔，立即化身紅葉少棒球員，重現1968年於世界少棒邀請賽中，紅葉少棒與日本明星隊關鍵一役致勝時刻，這套系統目前進駐延平鄉台泥紅葉谷綠能溫泉區。

經濟部技術司長邱求慧表示，花東地區是台灣培育棒球搖籃，紅葉少棒更是台灣棒球歷史的光榮起源，為了再創紅葉傳奇，經濟部攜手延平鄉公所、紅葉國小，導入工研院開發的科技棒球訓練系統，紀錄個人化數據，精準為球員制定投球與打擊的改善方針，提升訓練效率，使部落孩子也能接受媲美職棒球員的訓練資源。（編輯：郭諭儒）1130329