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英雄聯盟PCS春季賽 PSG奪冠獲季中邀請賽門票

2024/4/7 22:53（4/7 23:06 更新）
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英雄聯盟（LOL）太平洋職業聯賽（PCS）春季賽7日進行冠軍戰，最後由PSG Talon（PSG）奪冠，同時取得季中邀請賽參賽資格，5名選手與教練開心捧起獎盃合影。中央社記者陳容琛攝 113年4月7日
英雄聯盟（LOL）太平洋職業聯賽（PCS）春季賽7日進行冠軍戰，最後由PSG Talon（PSG）奪冠，同時取得季中邀請賽參賽資格，5名選手與教練開心捧起獎盃合影。中央社記者陳容琛攝 113年4月7日
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（中央社記者陳容琛台北7日電）英雄聯盟（LOL）太平洋職業聯賽（PCS）今天舉行春季聯賽冠軍戰，PSG以局數3比0擊敗日本職業戰隊SHG奪冠，同時取得季中邀請賽的門票。

總獎金10萬美元（約新台幣321萬元）的PCS春季賽進行冠軍戰，賽制採5戰3勝制，由劍指隊史第5座PCS春季賽冠軍的PSG Talon（PSG），面對日本職業戰隊SHG（Fukuoka SoftBank HAWKS gaming），沒想到戰況有別於前次對決苦戰5局，PSG最後輕鬆以局數3比0橫掃對手，稱霸PCS春季賽場。

PSG教練CorGi程品倫接受媒體聯訪時表示，其實賽前有點壓力，預期SHG有機會晉級決賽，因此昨天討論3、4小時擬定策略，「今天覺得結果蠻好的，尤其我們在運營方面檢討很多，期許讓選手打得更舒服」。

被視為冠軍熱門的中信飛牡蠣（CFO）昨天不敵SHG，導致今天無緣上演「前閃電狼內戰」，PSG中路選手Maple黃熠棠、下路選手Betty盧禹宏皆透露，有關心昔日戰友的情況。盧禹宏表示：「真的很可惜，但我也說我們會贏得比賽。」

如今PSG不僅完成奪冠美夢，更搶下5月在中國成都舉行季中邀請賽（MSI）的參賽資格，將與世界各國的電競戰隊一較高下。經驗豐富的黃熠棠提到，以往都打進4強，希望朝著這個目標邁進。

盧禹宏表示，很久沒有打過國際賽，期許展現自身實力，「每名選手都很強，我也都想要交手」。（編輯：管中維）1130407

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