周彥農二軍亮相先發5局1責失分 獅隊2轟擊退龍

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）統一獅隊新秀投手周彥農中職生涯首場出賽，今天二軍先發5局、1責失分，隊友火力支援，林培緯、郭阜林開轟，獅隊以6比5擊敗味全龍隊二軍，周彥農無關勝敗。

投手周彥農是獅隊去年季中選秀第5輪選進好手，去年沒有一、二軍出賽紀錄，今天獅隊二軍與龍隊二軍比賽，周彥農先發出賽。

周彥農1局下投出觸身球保送，但力守不失分，2局下1人出局後投出保送、再因為盜壘、失誤讓對手攻占一、三壘，接著被林辰勳敲出安打失掉1分，龍隊犧牲觸擊再跑回1分。

周彥農今天總計用60球投5局，被敲出2支安打，投出3次四死球保送，失掉2分（1分責失分），最快球速140公里，球隊1比2落後時退場、無關勝敗。

獅隊林培緯5局上敲出陽春砲，7局上獅隊再起攻勢，張聖豪敲安、暴投上二壘，再靠著保送、郭阜林3砲分一棒超前，比數取得4比3領先，林祖傑、林泓弦接連安打，龍隊也發生守備失誤，讓獅隊多跑回2分。

龍隊2局下拿下2分，6局下李展毅敲出陽春砲，8局下林辰勳適時安打追回2分，但攻勢沒有延續吞敗。

獅隊中繼投手鄭澔今天投2局被敲2支安打，包括1發陽春砲，投出1次三振，失掉1分責失分、拿下勝投。（編輯：陳仁華）1130409