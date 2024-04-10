第1種子晉級HVL決賽 北港女排以挑戰者心態拚冠

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（中央社記者陳容琛台北10日電）成軍僅3年的雲林北港高中女子排球隊，今年以第1種子晉級HVL甲級決賽，教練蔡翠容認為，將帶著挑戰者的心態應戰，全力與傳統名校競爭后冠。

作為國內高中女排的新興勢力，北港高中女排隊當初成立是為了避免球員外流到其他縣市，讓雲林排球在地三級化。雖然目前成軍僅3年，不過北港女排上季在HVL高中排球甲級聯賽留下第7名成績，今年更以第1種子之姿挺進決賽，確定締造校史最佳成績。

北港教練蔡翠容接受媒體聯訪時表示，從成軍之際到能夠有現在的成績，歸功於球員認真地刻苦訓練，「雖然中間有蠻多起伏，但孩子們願意相信教練，跟著我們腳步去走，我覺得一路上都是學習。」

今年HVL甲級決賽首度移師雲林縣立體育館，作為地主希望的北港女排，將與新北市鶯歌工商、屏東縣枋寮高中、高雄市中山工商、台北市內湖高中以及台中市東山高中競爭冠軍，蔡翠容坦言有壓力，但相信球員能將壓力化為助力，並保持學習心態，以挑戰者身分衝擊其他傳統名校。

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北港已經組成應援團，期盼把冠軍留在雲林，蔡翠容透露，家長還為了孩子，假日到學校練習啦啦隊，把氣氛弄得很活躍，模擬比賽現場的感覺，甚至編排自己的動作、喊聲，「而球員當天則展現更多專注力在球場上。」

另外，男排則由新北市華僑高中、雲林縣麥寮高中、台北市內湖高中、屏東縣屏榮高中、台北市內湖高工及台中市豐原高商爭奪冠軍金盃，衛冕軍華僑將挑戰隊史第12座冠軍。（編輯：吳協昌）1130410